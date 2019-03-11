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Karen Mason
Karen Sue (Williams) Mason, 65, of Sallisaw died Sunday, March 10, 2019, in Sallisaw.
Memorial service will be 1 p.m. Wednesday at Agent Mallory-Martin Chapel in Sallisaw.
She is survived by five daughters, Katherine Jones of Skiatook, Okla., Sandra Chapman of Oklahoma City, Angela Earls of Clarksville, Patricia Maynard of Broken Arrow, Okla., and Pamela Maynard of Elk City, Okla.; a son, Joshua Hand of Fort Smith; 11 grandchildren; and 13 great-grandchildren.
Published in Times Record on Mar. 12, 2019
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