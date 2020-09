Gerry Bakels



Mesquite, NV - Als je je voet op de andere oever zet en het



blijkt de hemel te zyn.



Als je dan door een hand wordt



aangeraakt en het blijk Gods



hand te zyn.



Als je dan muziek hoort en het blyken



engelen te zyn



dan ben je niet heengegaan, maar naar



huis gegaan.



If you put your foot on the other bank



and it turns out to be heaven.



If you are touched by a hand and it



turns out to be God's hand.



If you then hear music and it turns



out to be angels,



you have not gone, but left for home.









To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store