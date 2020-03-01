James Harrell Exum
James Harrell Exum, Age 82, passed away Wednesday, February 26, 2020. James was preceded in death by his wife of 59 years, Carolyn Arthur Exum. He is survived by his daughters; Jamye (Alan) Swinford and Judi Burkhalter; and his son Jimmie (Robin) Exum. A Memorial Service will be at 11:00 a.m. on Saturday, March 7, 2020 at the Daniels Family Funeral Services - Wyoming Chapel, 7601 Wyoming Blvd NE, 87109. To view information or leave a condolence, please visit
www.danielsfuneral.com.
Daniels Family Funeral Services
7601 Wyoming Blvd NE
Albuquerque, NM 87109
505-821-0010
Published in Albuquerque Journal on Mar. 1, 2020