James Harrell Exum (1937 - 2020)
Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for James Harrell Exum.
Service Information
Daniels Family Funeral Services
7601 Wyoming Blvd Ne
Albuquerque, NM
87109
(505)-821-0010
Memorial service
Saturday, Mar. 7, 2020
11:00 AM
Daniels Family Funeral Services
7601 Wyoming Blvd Ne
Albuquerque, NM 87109
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Obituary
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James Harrell Exum



James Harrell Exum, Age 82, passed away Wednesday, February 26, 2020. James was preceded in death by his wife of 59 years, Carolyn Arthur Exum. He is survived by his daughters; Jamye (Alan) Swinford and Judi Burkhalter; and his son Jimmie (Robin) Exum. A Memorial Service will be at 11:00 a.m. on Saturday, March 7, 2020 at the Daniels Family Funeral Services - Wyoming Chapel, 7601 Wyoming Blvd NE, 87109. To view information or leave a condolence, please visit

www.danielsfuneral.com.



Daniels Family Funeral Services

7601 Wyoming Blvd NE

Albuquerque, NM 87109

505-821-0010
Published in Albuquerque Journal on Mar. 1, 2020
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Funeral Home Details
Albuquerque, NM   (505) 821-0010
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