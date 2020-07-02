1/1
Barbara Jane Lyles
Send Flowers
Share
Share
Share Barbara's life story with friends and family
Send an Email
Or Copy this URL to Share
Barbara Jane Lyles, 81, of Amarillo passed away on June 24, 2020. Funeral services will be 2:00 PM Friday July 3, 2020 at Cox Rowley Funeral Home. Barbara was born April 3, 1939, to Henry and Ollie Rhone in Pasadena, California. She married her sweetheart, Sammy Lyles on October 28, 1955. Left to mourn her death are her children, Deborah and (John) LaFond, David and (Sharon) Lyles, Patty Waldrop, Becky and (Gilbert) Mena, Brian Lyles and Samuel and (Nadine) Lyles; 16 grandchildren; 36 great-grandchildren; 3 brothers and a sister.



To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Amarillo Globe-News from Jul. 2 to Jul. 3, 2020.
MEMORIES & CONDOLENCES

Uploading...

This may take a moment.

Not sure what to say?

Loading...

This may take a moment.

0 entries
INVITE OTHERS TO ADD MEMORIES
Share to let others add their own memories and condolences
Thank You.
Please allow 24 hours for your entry to be reviewed for appropriate content.
INVITE OTHERS TO ADD MEMORIES
Send your deepest condolences with fresh flowers.
Make a charitable donation in honor of a loved one.
Contact Us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use
© 2020 Legacy.com All rights Reserved