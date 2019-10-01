|
|
Mary Porraro Saracino
Asbury Park - Mary Porraro Saracino age 98 of Asbury Park NJ passed away peacefully at Jersey Shore University Medical Center on July 30,2019. Mary lived in Newark, Middletown and Allenhurst before moving to Asbury Park.
She is survived by two daughters; Linda Francese and Ron Giordano (Brick)Gail and Glenn Kritch III (Wall), six grandchildren; Glenn Kritch IV, Sebastian and Christopher Francese, Heather Larson, Holly St Clair, Courtney Hogan and nine great grandchildren, a nephew Danny Malagna, three nieces; Linda Ilaria, Sandy Piazza and Donna Shaw.
A Memorial Mass will be held Oct 12, 2019. 11am Our Lady of Mt Carmel Church, Asbury Park, NJ.
For condolences please visit www.buckleyfuneralhome.net
Published in Asbury Park Press on Oct. 1, 2019