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Sandra Shepherd


1941 - 2019
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Sandra Shepherd Obituary
SHEPHERD, Sandra SANDRA HICKMAN SHEPHERD, 78, OF LILBURN, GA, PASSED AWAY WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2019. SANDRA WAS BORN IN LORIS, SC ON SEPTEMBER 13, 1941 AND WAS RAISED IN WHITEVILLE, NC, CHARLESTON, SC, AND ATLANTA, GA. SHE WAS PREDECEASED BY PARENTS E.H. HICKMAN AND MARY J. HICKMAN, AND GUARDIANS HIRAM H. AND VIVIAN JACKSON. SANDRA IS SURVIVED BY SON MICHAEL LEE SHEPHERD OF LILBURN, GA, AND COUSINS ROERT JACKSON (JANINE) OF MATTHEWS, SC AND JOSEPH JACKSON (CAROL) OF CANTON, GA. PER HER WISHES THERE WILL BE NO SERVICE. ADVANTAGE FUNERAL HOME AND CREMATION SERVICES, LILBURN, GA.
Published in The Atlanta Journal-Constitution on Nov. 17, 2019
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