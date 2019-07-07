DAVID KOLLMANN - David E. Kollmann, age 54 of Collinsville, IL, born December 14, 1964 in Belleville, IL, passed away on Monday, June 24, 2019 at his residence. Visitation will be 5 p.m. to 7 p.m. on Monday, July 8, at Barry Wilson Funeral Home in Maryville, IL. Funeral service will be at 10 a.m. on Tuesday, July 9, at the funeral home with Rev. Dr. Victor J. Kollmann officiating. Burial will be in Holy Cross Lutheran Cemetery, Collinsville, IL.

Published in Belleville News-Democrat on July 7, 2019