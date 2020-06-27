Donald R. Dickerson, 81, passed away on June 24, 2020. Visitation will be from 9:30 to 11:30 a.m., Tuesday, June 30, 2020 at Herbert A. Kassly Funeral Home, Collinsville, IL Funeral service will be held at 11:30 a.m., Tuesday, June 30, 2020 at Herbert A. Kassly Funeral Home, Collinsville, IL. Interment will be in St. John Cemetery, Collinsville, IL.
Arr. by Herbert A. Kassly Funeral Home.
Arr. by Herbert A. Kassly Funeral Home.
To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Belleville News-Democrat on Jun. 27, 2020.