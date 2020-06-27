Donald Dickerson
1939 - 2020
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Donald R. Dickerson, 81, passed away on June 24, 2020. Visitation will be from 9:30 to 11:30 a.m., Tuesday, June 30, 2020 at Herbert A. Kassly Funeral Home, Collinsville, IL Funeral service will be held at 11:30 a.m., Tuesday, June 30, 2020 at Herbert A. Kassly Funeral Home, Collinsville, IL. Interment will be in St. John Cemetery, Collinsville, IL.
Arr. by Herbert A. Kassly Funeral Home.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Belleville News-Democrat on Jun. 27, 2020.
MEMORIAL EVENTS
JUN
30
Visitation
09:30 - 11:30 AM
Herbert A Kassly Funeral Home Ltd
Send Flowers
JUN
30
Funeral service
11:30 AM
Herbert A Kassly Funeral Home Ltd
Send Flowers
Funeral services provided by
Herbert A Kassly Funeral Home Ltd
515 Vandalia St
Collinsville, IL 62234
(618) 344-5500
Order by phone: (866) 764-7853
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