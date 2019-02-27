JACK CARTER SR.- Jack Carter, Sr, 67, of Sparta, IL; passed away on Monday, February 25, 2019 at Missouri Baptist Hospital in St. Louis, MO. Friends may call at Heil-Schuessler & Sinn Funeral Home in Sparta, IL on Thursday, February 28, 2019 from 9:00am to 1:00pm. Services will be held at Heil-Schuessler & Sinn Funeral Home in Sparta, IL on Thursday, February 28, 2019 at 1:00pm. Burial will be held at Caledonia Cemetery in Sparta, IL.

Published in Belleville News-Democrat on Feb. 27, 2019 Read More