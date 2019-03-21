MARY WILSON- Mary Casteel, Wilson, 82, of Sparta, IL; passed away on Wednesday, March 20, 2019. Friends may call at Heil-Schuessler & Sinn Funeral Home in Tilden, IL on Friday, March 22, 2019 from 5:00pm to 8:00pm and on Saturday, March 23, 2019 from 9:00 am to 11:00am.Services will be held at Heil-Schuessler & Sinn Funeral Home in Tilden, IL on Saturday, March 23, 2019 at 11:00am. Burial will be held at Tilden City Cemetery in Tilden, IL.

Published in Belleville News-Democrat on Mar. 21, 2019 Read More