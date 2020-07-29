MICKULSKY - Madeline P.
July 26, 2020. Wife of the late William Mickulsky; survived by her daughter Debbie (Jim) Joris; grandchildren Natalie (Adam) Cardinal, Kristylee (Drew) Beard, and Kerrilynn (Jake) Oliver; great-grandchildren Brady, James, Lynnlee, Landon, Rose, Mollee, Lily, Sadie and Liam; siblings John (Carol) Cureo, Marlene (Dick) Hamilton, Doreen Trimm, and Ellame Panzer; several nieces and nephews. Private services will be held. Donations to American Diabetes Association would be appreciated. Share condolences at www.pruddenandkandt.com