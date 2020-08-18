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Avel Gundorin
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Avel Gundorin, 17, of Liberty, passed away on Friday, Aug. 14, 2020, at University of Kentucky Hospital.
He is survived by his parents, Mikhail and Irina Trubachev Gundorin; sisters, Lina (David) Bibikov, Maria Gundorin, Luiza Gundorin, Lilly Gundorin, Esther Gundorin, Elizabeth Gundorin, and Joanna Gundorin; brothers, Ilya (Elizabeth) Gundorin, Vladimir (Julia) Gundorin, David Gundorin, and John Gundorin; and a host of nieces, nephews, friends, and other family.
The funeral service was held Aug. 17 at McKinney-Brown Funeral Home. Burial was in Glenwood Cemetery.
Arrangements were entrusted to McKinney-Brown Funeral Home. An online guestbook is available at www.mckinneybrown.com.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The Casey County News from Aug. 18 to Aug. 19, 2020.
MEMORIAL EVENTS
AUG
17
Funeral
11:00 AM
McKinney-Brown Funeral Home - Liberty
Send Flowers
Funeral services provided by
McKinney-Brown Funeral Home - Liberty
752 Campbellsville Street
Liberty, KY 42539
(606) 787-6219
Order by phone: (866) 764-7853
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