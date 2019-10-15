Kenneth Richard Davenport (1935 - 2019)
Guest Book
  • " We first met when I was on assignment covering hurricane..."
    - Brian Thompson
  • "Your were a good friend for a long time you will be greatly..."
    - Joanne Llewellyn Watts
  • "We met Dick several years ago at Jaye and Randy Wolfe's..."
    - Roy and Nancy Wolfe
  • "Dear Family, I remember Dick as my parents business was..."
    - Renee Zinn
  • "I will miss you so much. I will miss the "hello darlin"..."
    - JoAnn Burgess
Service Information
J. Henry Stuhr Downtown Chapel
232 Calhoun Street
Charleston, SC
29401
(843)-723-2524
Visitation
Wednesday, Oct. 16, 2019
4:00 PM - 6:00 PM
J. Henry Stuhr Downtown Chapel
232 Calhoun Street
Charleston, SC 29401
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Funeral service
Thursday, Oct. 17, 2019
10:30 AM
First (Scots) Presbyterian Church
53 Meeting Street
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Obituary
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Kenneth Richard Davenport THE SAINT DAVID'S SOCIETY OF CHARLESTON: THE SWYDDOGION AND BRODYR ACKNOWLEDGE WITH SADNESS THE PASSING OF OUR LATE CHARTER MEMBER, KENNETH RICHARD DAVENPORT. THE OFFICERS AND MEMBERS ARE INVITED TO ATTEND THE FUNERAL SERVICES OF OUR LATE MEMBER, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019 AT 10:30AM AT FIRST (SCOTTS) PRESBYTERIAN CHURCH, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA. BY ORDER OF: DONALD BEW ALLEN, LLYWYDD THOMAS HEYWARD MOTTE HAMILTON, YSGRIFENNYDD Visit our guestbook at www.legacy.com/obituaries/ charleston
Published in Charleston Post & Courier on Oct. 16, 2019
Give others a chance to express condolences. Not right now.
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