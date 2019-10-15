Kenneth Richard Davenport THE SAINT DAVID'S SOCIETY OF CHARLESTON: THE SWYDDOGION AND BRODYR ACKNOWLEDGE WITH SADNESS THE PASSING OF OUR LATE CHARTER MEMBER, KENNETH RICHARD DAVENPORT. THE OFFICERS AND MEMBERS ARE INVITED TO ATTEND THE FUNERAL SERVICES OF OUR LATE MEMBER, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019 AT 10:30AM AT FIRST (SCOTTS) PRESBYTERIAN CHURCH, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA. BY ORDER OF: DONALD BEW ALLEN, LLYWYDD THOMAS HEYWARD MOTTE HAMILTON, YSGRIFENNYDD Visit our guestbook at www.legacy.com/obituaries/ charleston
Published in Charleston Post & Courier on Oct. 16, 2019