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Heather Alfano
1986 - 2020
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HEATHER ALFANO, AGE 34, OF MACKINAW CITY PASSED AWAY MUCH TOO YOUNG ON JULY 24, 2020 DUE TO AN AUTOMOBILE ACCIDENT. SHE WAS BORN MAY 28, 1986 IN FLATROCK, MI. TO TONY AND BECKY ALFANO.

HEATHER HAD THE MOST BEAUTIFUL SMILE THAT COULD LIGHT UP YOUR SOUL. SHE WAS A LOVING AND COMPASSIONATE PERSON WHO LOVED TO BE SILLY AND MAKE PEOPLE LAUGH. HEATHER LOVED LIFE. MOST OF ALL SHE LOVED AND ADORED HER DAUGHTER SADIE. THEY ENJOYED DOING CRAFTS TOGETHER AND GOING TO THE BEACH.

HEATHER IS SURVIVED BY HER BEAUTIFUL DAUGHTER SADIE, FATHER TONY, BROTHER ERIK AND SADIE'S FATHER KEVIN. SEVERAL GREAT FRIENDS SHE CONSIDERED HER SECOND FAMILY. SHE WAS PRECEEDED IN DEATH BY HER MOTHER BECKY.

WHEN YOU THINK OF HEATHER, CELEBRATE THE GOOD MEMORIES YOU HAVE OF HER. REMEMBER THAT LIFE IS FRAGILE AND SHOULD BE APPRECIATED TO THE FULLEST.

A 'CELEBRATION OF LIFE' WILL BE HELD AT 2:00 P.M. - 7:00 P.M. ON SATURDAY, AUGUST 15TH, 2020. PARADISE LAKE TRAIL ROAD. (NEXT TO THE PLAYGROUND) PLEASE COME AND SHARE YOUR MEMORIES OF OUR BELOVED HEATHER. IN LIEU OF FLOWERS, DONATIONS ARE BEING ACCEPTED AT ALL CITIZEN NATIONAL BANK LOCATIONS UNDER 'SADIE SLIVA'

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Cheboygan Daily Tribune on Jul. 31, 2020.
MEMORIAL EVENTS
AUG
15
Celebration of Life
02:00 - 07:00 PM
PARADISE LAKE TRAIL ROAD. (NEXT TO THE PLAYGROUND)
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3 entries
July 29, 2020
You will be missed by everyone your smile lite up any room fly high sweetheart
Michelle Franklin
Friend
July 29, 2020
Rest in peace, beautiful.
Jessica Sayles
Friend
July 29, 2020
I am so sorry for your loss!! I am not a family member, or a friend. I came across this beautiful young lady that passed so young, and was reminded of my brother who passed away at age 24. I was 23 when he passed, and it hit my family like a ton of bricks. It broke my family apart. Please, Remember all the good times you had with your precious Heather!! Keep the memories alive. Realize that age does not matter when it comes to this earth. Hug each other every day! LOVE each other!!! There are NO WORDS to Comfort. That's God's job. Just Love. I am praying for your family
Thomas Saraceno
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