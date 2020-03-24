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Franklin W. Huffman Frank Huffman, 85, of Marysville, KS, died Friday, March 20, 2020 at Bryan West Hospital in Lincoln, NE. Visitation will be Tuesday, March 24 from 10 a.m. until 9 p.m. at Kinsley Mortuary in Marysville. A private graveside service will be held, Wednesday, March 25 at St. Gregory's Catholic Cemetery. A memorial fund has been established and will be designated later. Contributions may be sent in care of Kinsley Mortuary. Marysville, KS.
Published in Topeka Capital-Journal from Mar. 24 to Mar. 25, 2020