Ó CONAIRE, Micko Cill Bhriocáin, Ros Muc, Co. na Gaillimhe, a fuair bás ar an 14 Aibreán 2019. Micko is sadly missed, loved and remembered by his wife Bridie, his children, Mary Ann, Bernie, Margaret and Michael, sons-in-law Eamonn and Joe, daughter-in-law Becky, all his grandchildren, his sister Barbara, brother Máirtín, and his entire extended family. Those we love don't go away,They walk beside us every day,Unseen, unheard, but always near, Still loved, still missed and very dear. Ba mhaith le Bean agus clann Mhicko a mór mhíle buíochas a ghabháil le chuile dhuine a thug cúnamh, tacaíocht agus misneach dúinn agus a chásadh ár mbris linn. Buíochas don Dr. John McCormack as ucht a chúraim, don fhoireann ar fad in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh a thug aire do Mhicko sna laethanta deireadh, don tAth. Gearóid Ó Gríofa as ucht a chineáltas agus a fhocail sólásach, do Adhlacóirí Tí Chlarke a rinne an sochraide chomh próifisiúnta, do lucht a d'ullmhaigh agus a chóirigh leaba uaigh Mhicko, do na léitheoirí, amhránaí, ceoltóirí agus gach duine a bhí páirteach san Aifreann, don Gharda Onóra, do gach duine a thug beatha, agus a thug cártaí Aifrinn, bláthanna, agus a thug síntiúis do Oispís na Gaillimhe, agus do chairde, comharsan agus daoine múinteartha a chuidigh agus a sheas linn go mór. As it would be impossible to thank everyone individually, please accept this acknowledgement as an expression of our deepest gratitude and appreciation. The Holy Sacrifice of the Mass will be offered for your intentions. Micko's Month's Mind Mass Saturday, 4th May, 2019 at 8.15pm in Seipéal an Ionchollaithe, Ros Muc. Leaba i measc na Naomh agus na nAingeal go raibh aige agus ag na mairbh ar fad. Published in The Connacht Tribune on May 2, 2019