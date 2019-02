Obituary Guest Book Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Isidra Hernandez. View Sign

La Hermana Isidra Hernandez S.F.C.C. de 83 años subió al cielo el 22 de Febrero de 2019 en su hogar de Conroe, TX. Ella fue un instrumento de Dios que tocó muchas vidas con su amor incondicional. Nació en Puebla, Mexico el 15 de Mayo de 1935 de padres Luciano Hernández Dominguez y Josefina Hernandez Guerrero. Desde pequeña supo cual era su vocación que fue revelada en un sueño por la Virgen Maria. Ingreso al convento de religiosas misioneras cuando tenía 14 años. La Hermana Isidra se recibió de religiosa en la congregación de las misioneras catequistas del Sagrado Corazón de Jesus y Maria en Mexico y después fue transferida a Estados Unidos para continuar su trabajo como misionera catequista. Antes de llegar a Conroe, fue misionera en varios estados incluyendo New Jersey y varias partes de Texas. En 1985 llegó a la pequeña comunidad de Conroe. Ella trabajo arduamente para poder traer y pagar por un padre de habla-hispana, ya que en ese tiempo no avía. Ella fue fundadora de muchos ministerios y trabajo inagotablemente ayudando a miles de personas. Ella será recordada siempre y llevada en el corazón por su familia en especial sus sobrinas Rafaela, Olga, Josefina, Lorena y Lulu y sus dos hermanas; Eva y Abelia y todas esas personas que estuvieron en Oración asta el último soplido. La visitacion publica será Jueves Febrero 28 en la Iglesia Sagrado Corazón de 6:30PM-7:30PM y Rosario de 7:30PM a 8:00PM. La misa y funeral será Viernes Marzo 1ro en la Iglesia Sangrado Corazón @ 11:00AM siguiente por el funeral en Cashner Funeral Home.



Published on yourconroenews.com from Feb. 25 to Mar. 10, 2019 Print | View Guest Book | Arrangements under the direction of:

Cashner Funeral Home

Send Flowers Return to today's Obituaries for The Courier of Montgomery County Follow this Obituary Follow via email *Please enter a valid email address. Bookmark this memorial on Facebook with the My Memorials™ application. My Memorials™ helps you honor departed family members, friends, and even favorite celebrities – all on your Facebook page. on Facebook. The My Memorials Facebook app allows you to: Connect with memorials that are important to you.

with memorials that are important to you. Get updates on your memorials in your Facebook News Feed.

on your memorials in your Facebook News Feed. Share your memories with your Facebook friends. VIEW YOUR MY MEMORIALS PAGE OR Return to Obituary Thank you. You have now memorializedon Facebook. No, ThanksGO CLOSE Close