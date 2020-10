Carmen Espitia Salazar 88 años de edad, falleció en manos de Dios Octubre 10, 2020, en su casa y familia a su lado aceptando a Dios con su corazón, su última palabra fue Gracias. Carmen nació y fue creada en el pueblito de Tepechitlán Zacatecas Mexico. Sus padres Maximo y Rosa Espitia quienes comentaban haber sido Cristeros de Francisco Villa. Carmen Esposa ama de casa y viuda de Rubén Salazar, emigró a los Estados Unidos a Eureka California y después a Woodland CA., siguiendo un clima más favorable para su enfermedad de artritis. Carmen no tuvo hijos. Sobrevive por su esposo Ruben Salazar, hermanos Rosario Espitia, Guadalupe Espitia, Manuel Espitia y Maximo Espitia. Hermanas Anita Tovar y Ricarda Varela y un gran número de sobrinos y sobrinas.Misa para Carmen será en la Parroquia de Holy Rosario, el martes Octubre 20 a las 10:30 de la mañana. Visita en la Funeraria Kraft Brothers 175 calle 2 Woodland CA., entre las 4 a 6 de la tarde. El Santo Rosario entre las 6 y 7 de la tarde en la Funeraria.El Sepelio será en el cementerio Catolico St Joseph's, 860 West St., Woodland CA.Los arreglos fueron hechos en consecuencia con los reglamentos presentes del COVID 19 Código del Condado de Yolo. Carmen Espitia Salazar, 88, of Woodland went to be with her Lord and Savior on October 10, 2020 at her house with family at her side, accepting God Lord Jesus unto her heart. Her last word was "Thank you." Carmen was born in the small town of Tepechitlán Zacatecas Mexico. Her parents Maximo and Rosa Espitia talked about being members of the Cristeros for Francisco Villa. Carmen, a widow wife and homemaker, emigrated to Eureka CA, then moved to Woodland seeking warmer weather due to her arthritis. Carmen did not have children and is preceded in death by her husband, Ruben Salazar; brothers, Rosario Espitia, Guadalupe Espitia, Manuel Espitia, Maximo Espitia; sisters, Anita Tovar and Ricarda Varela.Ca tholic services will be at Holy Rosary Church, 301 Walnut St., Woodland, on Tuesday, October 20 at 10:30 a.m. Viewing will take place between 4 and 6 p.m. Rosary will follow between 6 and 7 p.m., at Kraft Brothers Funeral Home, 175 2nd St Woodland. Funeral arrangements are scheduled according to current Covid 19 rules of Yolo County.