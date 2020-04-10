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ON APRIL 7, 2020, THE BATTLE WITH ALZHEIMERS ENDED FOR BARBARA CLUTE MURRAY WHEN SHE SHED HER EARTHSUIT AND CHECKED INTO HER PARADISE SUITE OF HEAVEN. AFTER BASKING IN THE WARMTH OF GOD AND LOOKING INTO THE EYES OF JESUS, A MULTITUDE OF ANGELS WISKED HER AWAY TO THE GRAND BALLROOM WHERE SHE WAS GREETED BY HER HUSBAND (KENNETH MURRAY), HER MOTHER AND FATHER (GERTRUDE AND JACOB CLUTE), BROTHERS JOHN AND CHARLES CLUTE AND GRANDSON, SHANE EDICK-HILL. THE HOLY SPIRIT FILLED THE HEARTS OF ALL THOSE PRESENT AND TEARS OF JOY FLOWED FREELY LIKE NIAGARA FALLS. THEY REMINISCED ABOUT FAMILY OWNED MAPLE AVE DAIRY FARM IN CHARLTON, NY, THE GOOD OLD DAYS OF BURNT HILLS HIGH SCHOOL AND HER TIME SPENT EARNING HER LPN DEGREE. SHE BEGAN HER NURSING CAREER AT THE 'OLD LADIES HOME', LATER KNOWN AS HERITAGE HOME FOR WOMEN AND THEN MOVED ON TO SUNNYVIEW REHABILITATION HOSPITAL. AFTER RETIRING, SHE VOLUNTEERED AT SUNNYVIEW'S GIFT SHOP. SHE ALWAYS LOOKED FOR THE GOOD IN PEOPLE, EVEN WHEN YOU NEEDED A MICROSCOPE TO FIND IT! THERE WAS NOTHING SHE WOULDN'T TRY AND THE WHEELS NEVER STOPPED TURNING. SHE IS SURVIVED BY HER DAUGHTER CHERYL HILL (RAY) OF SCHENECTADY, HER SON, BUCK MURRAY (JACQUIE) OF LAS VEGAS; HER GRANDCHILDREN, VICTORIA DESSAINTS (DWAYNE), BILLY MURRAY (JULIE) AND GREAT- GRANDCHILDREN; DANIELLE AND DUSTIN DESSAINTS AND BRODY AND SADIE MURRAY ALL FROM LAS VEGAS. A FAMILY CELEBRATION OF HER LIFE WILL BE HELD IN LAS VEGAS. IN LIEU OF FLOWERS, FOOD OR ANYTHING ELSE YOU THINK WE MIGHT NEED AND TRUST ME, WE DON'T…DONATIONS MAY BE MADE TO THE SUNNYVIEW HOSPITAL AUXILIARY OR THE GLENDALE NURSING HOME AUXILIARY. SHE RECEIVED OUTSTANDING CARE FROM THE STAFF OF BOTH FACILITIES AND THEY ARE TO BE COMMENDED FOR THEIR HARD WORK AND DEDICATION, ESPECIALLY IN THESE TRYING TIMES. FOR ALL THAT KNEW HER, YOU WERE BLESSED IN SOME WAY. PAY IT FORWARD AND BE A BLESSING TO SOMEONE ELSE. GOD TRULY DOES WORK IN MYSTERIOUS WAYS!. ..SEE YOU ON THE OTHER SIDE, MOM! Arrangements are by Cannon Funeral Home, 2020 Central Avenue, Colonie. To leave an online condolence, please visit www.cannonfuneral.com.
Published in The Daily Gazette on Apr. 10, 2020