Grace M. Poznan, age 101 of Rockford, IL, formerly of Arlington Hts., Mt. Prospect and Bensenville; beloved wife of 67 years to the late Stanley J. Poznan; loving mother of the late John C. Poznan, Kathie (Henry) Kawa and Roger E. (Sandee) Poznan; proud grandmother of Heather, Randy, Melanie, Julie, Kate and Adam; fond aunt of Carol R., Mary K., Barbara M., and Carol D. Entombment 11:00 a.m. Friday, October 2, 2020 Memory Gardens Cemetery, 2501 E. Euclid Ave., Arlington, Hts. IL In lieu of flowers, memorials to the Alzheimer's Association are appreciated. ( alz.org ). Arrangements provided by Pedersen Ryberg Funeral Home, Elmhurst, IL 630-834-1133 or pedersenryberg.com