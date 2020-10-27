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Steven JACOBS
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JACOBS, STEVEN

AGE 79, OF DAYTON, PASSED AWAY SUNDAY, OCTOBER 25, 2020. STEVE WAS THE OWNER OF MONTGOMERY PAPER COMPANY, A MEMBER OF BETH JACOB SYNAGOGUE, GRADUATED FROM THE UNIVERSITY OF CINCINNATI, ATTENDED LAW SCHOOL AT THE UNIVERSITY OF CINCINNATI, AND

RECEIVED HIS MBA FROM THE UNIVERSITY OF DAYTON. HE IS PRECEDED IN DEATH BY HIS PARENTS: CHARLES & CLAIRE

JACOBS AND BROTHER & SISTER-IN-LAW: VICTOR & KAREN JACOBS. STEVE IS SURVIVED BY THE LOVE OF HIS LIFE FOR 55 YEARS, RACHEL; HIS CHILDREN: DR. BRADLEY JACOBS & DR. CASSANDRA MILLING JACOBS, JULIE & DR. ADAM WALDMAN, AND SUSAN & RICHARD DAVIS; GRANDCHILDREN: NOAH, ZOE, & OSCAR WALDMAN, SAMANTHA, LUCIE, AND EZRA

JACOBS, JAKE & JOEY DAVIS; BROTHER & SISTER-IN-LAW: DR. ALAN & JOANNE JACOBS; NEPHEWS AND NIECES: MITCHELL, ARON & CRAIG JACOBS, REBECCA & JONATHAN GOLDMAN, DEVRA & NOAH PINZUR, TOVA & JONATHAN HANDEL,

HELENE BERMAN AND SHELLEY & R.J. GOLDA; AND MANY COUSINS AND FRIENDS. GRAVESIDE SERVICE WAS HELD SUNDAY, OCTOBER 25, 2020, AT BETH JACOB CEMETERY. MEMORIAL CONTRIBUTIONS MAY BE MADE TO: CHABAD OF

GREATER DAYTON, BETH JACOB SYNAGOGUE, OR THE charity of your choice IN STEVE'S MEMORY.

ARRANGEMENTS ENTRUSTED TO MARKER & HELLER FUNERAL HOME, DAYTON, OH.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Dayton Daily News on Oct. 27, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Marker & Heller Funeral Homes
1706 N Main St
Dayton, OH 45405
(937) 275-7434
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Please consider a donation, as requested by the family.
Memories & Condolences
Guest Book sponsored by Marker & Heller Funeral Homes

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