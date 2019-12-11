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George Roy Williamson NORTH RICHLAND HILLS--George Roy Williamson, 93, passed away Wednesday, Nov. 6, 2019. MEMORIAL: 2 to 4 p.m. Saturday, Dec. 14, at Atria at Hometown, 6350 Winter Park Drive, North Richland Hills, Texas. 76180. George retired from AT&T with 37 years of service. He was a lifelong member of the Elks Club. He was a wonderful husband, dad, granddad and great-granddad. SURVIVORS: George is survived by his wife of 74 years, Donna Williamson; son, Gregory Williamson and wife, Catherine Williamson; grandson, Ryan Williamson; granddaughter, Hollie Williamson Bransford and husband, Michael; grandson, Ryan Williamson; great-grandson, Bradley Bransford; and great-grandson, Tyler Bransford.
Published in Star-Telegram on Dec. 11, 2019