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Stanley Ray Barton

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Stanley Ray Barton Obituary
STANLEY RAY BARTON, 70, OF YUCAIPA, CA DIED SUNDAY, JUNE 23, 2019 AT LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER SURROUNDED BY HIS FAMILY. A CELEBRATION OF LIFE WILL BE HELD SATURDAY JULY 13, 2019 AT 11AM AT THE HOME OF HIS DAUGHTER. ([email protected] for directions)
STANLEY WAS BORN SEPTEMBER 18, 1948 IN BRECKENRIDGE, MN TO GLENN AND ESTHER BARTON.
STANLEY WAS PRECEDED IN DEATH BY HIS PARENTS, 4 BROTHERS AND A SISTER. HIS BELOVED DOGS: LEVI, MISSY AND SISSY.
HE IS SURVIVED BY HIS WIFE, VALERIE. CHILDREN: CONNIE (MACE) OKESON, SCOTT BARTON AND JIM (STACEY) BARTON. TWELVE GRANDCHILDREN AND 3 GREAT GRANDCHILDREN AND "THE GIRLS": SADIE AND COCOA. AS WELL AS MANY NIECES AND NEPHEWS.
THE FAMILY WOULD LIKE TO SAY THANK YOU TO DESTINY HOSPICE AND LLUMC ICU UNIT 7100.
Published in The East County Californian from July 11 to July 12, 2019
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