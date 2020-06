Or Copy this URL to Share

Share Salvador's life story with friends and family

Share Salvador's life story with friends and family

Salvador Rodarte



En memoria de



Salvador Rodarte



2 de Agosto, 1952 - 10 de Junio, 2020



No lloren por mi que yo estoy libre. Me fui de la mano de Dios cuando escuche su llamado, le di la espalda a todos y todo lo deje atras. Si mi partida les ha dejado un vacio a ustedes, porfavor llenenlo con alegrias y recuerdos. Mi vida ha estado completamente llena y siempre fui muy feliz… la he disfrutado mucho con Buenos padres. Buenos hermanos, Buena familia. Si… yo Tambien a ustedes los extrañare. A lo mejor mi tiempo parece haber sido corto no lo alarguen ahora con tanta pena; levanten sus corazones y compartan conmigo. Dios quiso que me fuera con El ahora. Dios me ha llamado. Dios me ha librado.



Papi Salvador,



Tu eras una persona que solamente no hay palabras en como describirte, eras una persona que siempre daba y nunca esperaba nada a cambio. El mejor amigo de todos y la persona mas alegre que siempre tenia su musica a todo volumen. Por eso te mereces el cielo completo en donde me imagino que ya estas alli, cuidandonos a todos los que estamos aqui. Papi esto no es un adios si no un hasta luego. Te amamos con todo nuestro Corazon.



Tu esposa Irma y tus hijos Lily, Lulu, Junior y Leslie









To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store