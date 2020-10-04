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Ruby Elizabeth Munson
1958 - 2020
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Ruby Elizabeth Munson

Ruby Elizabeth Munson, 61, of Dothan, Alabama, died Tuesday, September, 29, 2020, at her residence. Born November 18, 1958 in Columbus, Georgia, Ruby was the daughter of the late William and Dorothy James Harless.

Survivors include her daughters: Stephanie (Harold) Adkins of Dothan, Alabama, Stacey Washington of Eufaula, Alabama and Kimberly Williams of Eufaula, Alabama; 1 brother: Les (Wendy) Farmer of Eufaula, Alabama; 4 grandchildren: Cayden Jones, Brayden Toller, Ricardo Lagunes, Chacelyn Toller.

Chapman Funeral Home will be in charge of arrangements.


To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The Eufaula Tribune on Oct. 4, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Chapman Funeral Home
100 E Fair St
Eufaula, AL 36027
(334) 687-3514
Memories & Condolences
Guest Book sponsored by Chapman Funeral Home

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3 entries
October 1, 2020
Ruby I love you and you will be missed. Rest In Peace my sweet Aunt.
Bobbie Jo Toller
Family
October 1, 2020
Love you and will miss you. See you at the resurrection in paradise.
Harold Adkins
Family
October 1, 2020
My condolences to the family. I am very sorry for your loss. May you receive strength and peace from God. Romans 15:13
B P
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