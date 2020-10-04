Ruby Elizabeth Munson
Ruby Elizabeth Munson, 61, of Dothan, Alabama, died Tuesday, September, 29, 2020, at her residence. Born November 18, 1958 in Columbus, Georgia, Ruby was the daughter of the late William and Dorothy James Harless.
Survivors include her daughters: Stephanie (Harold) Adkins of Dothan, Alabama, Stacey Washington of Eufaula, Alabama and Kimberly Williams of Eufaula, Alabama; 1 brother: Les (Wendy) Farmer of Eufaula, Alabama; 4 grandchildren: Cayden Jones, Brayden Toller, Ricardo Lagunes, Chacelyn Toller.
Chapman Funeral Home will be in charge of arrangements.