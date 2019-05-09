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Charter Funerals on Blue Ridge Cutoff
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Visitation
Saturday, May 11, 2019
10:00 AM - 11:00 AM
First Baptist Church
500 W Truman Rd
Independence, MO
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Memorial service
Saturday, May 11, 2019
11:00 AM
First Baptist Church
500 W Truman Rd
Independence, MO
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Velma (Haldiman) Gipson

Obituary Condolences Flowers

Velma (Haldiman) Gipson Obituary
Velma Gipson, 95, of Independence, MO passed away Monday, May 6, 2019.

A visitation will be held from 10-11 a.m. on Saturday, May 11, 2019, at First Baptist Church, 500 W Truman Rd, Independence, MO 64050. A memorial service will follow at 11 a.m. at the church.

Velma is preceded in death by her daughter Judith Green and three sisters, Lenora Klein, Genevieve Luck, and Patricia Franklin.

She will be greatly missed by her husband JW Gipson, daughter Donna Franklin (Charlie), son-in-law Ben Green, grandchildren (Tirza and Jody Green, Tyler Green, Charlie and Jennifer Franklin, Tommy and Emily Franklin, Danny Franklin, David Franklin), and 5 great-grandchildren. She is also survived by her step-children Michael Gipson (Cheryl), Karen Hamilton (Wayne), Paula Strange (Michael), grandchildren (Misty Gipson, Melanie Hutchinson, Macy Ogle, Nicholas Strange, Jade Strange, Katherine Shea, Bryan Hamilton), and 7 great-grandchildren.

In lieu of flowers, the family requests that memorial contributions be made to the First Baptist Church, 500 W Truman Rd, Independence MO 64050.

Arrangements by Charter Funerals.
Published in The Examiner on May 9, 2019
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