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Mary WALLACE

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Mary WALLACE Notice
WALLACE Mary (nee Kiggins) Died peacefully, at home, in Denny, on Saturday, June 20, 2020, Mary, aged 85 years, beloved wife of Myles, dearly loved by daughter Ellie and son-in-law Marc and by son Murray and daughter-in-law Ciaran,
loving granny to Kaie, Daniel and Gavin and devoted sister to Bill. Those we love don't go away,
They walk beside us every day,
Unseen, unheard, but always near,
Still loved, still missed and very dear. A private funeral will be held by the family on Friday, June 26, at Falkirk Crematorium. A gathering, celebrating Mary's life, will be arranged later in the year.
Published in Falkirk Herald on June 25, 2020
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