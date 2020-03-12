Home

POWERED BY

Resources
More Obituaries for William SCOTT
Looking for an obituary for a different person with this name?

William SCOTT

Notice Condolences

William SCOTT Notice
SCOTT William Peacefully, at New Carron Court Nursing Home, on Wednesday, March 4, 2020. William, aged 79 years.
He will be sadly missed by all his
loving family.
Funeral service will take place at Larbert Old Parish Church, on Monday, March 16, at 12.45 pm, followed by a burial service at Slamannan Cemetery, arriving at 2 pm, to which all family and friends are respectfully invited.
Family flowers only please, donations, if desired, can be made to Alzheimer Scotland.
Published in Falkirk Herald on Mar. 12, 2020
Read More
Remember
Share memories or express condolences below.
View All
 Add Photos
 Add Videos
Give others a chance to express condolences. Not right now.
Funeral and condolence advice from Legacy.com experts
Funeral Etiquette
Expert advice: what to do and say when someone dies.
- ADVERTISEMENT -