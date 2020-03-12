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SCOTT William Peacefully, at New Carron Court Nursing Home, on Wednesday, March 4, 2020. William, aged 79 years.
He will be sadly missed by all his
loving family.
Funeral service will take place at Larbert Old Parish Church, on Monday, March 16, at 12.45 pm, followed by a burial service at Slamannan Cemetery, arriving at 2 pm, to which all family and friends are respectfully invited.
Family flowers only please, donations, if desired, can be made to Alzheimer Scotland.
Published in Falkirk Herald on Mar. 12, 2020