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The Co-operative Funeralcare Wisbech
Weasenham Lane
Wisbech, Cambridgeshire PE13 2RY
01945 475495
Funeral service
Wednesday, Jan. 22, 2020
12:30
Fenland Crematorium,
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Muriel REED

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Muriel REED Notice
REED

Muriel

passed away on Friday 3rd January 2020, aged 97 years. Much loved mum of Lawrence and Linda, mum-in-law of Chrissie, grandmother of Michael, Darren and Carl, and great-grandmother of Amelia and Max. Her funeral service is to be held at Fenland Crematorium, March, on Wednesday 22nd January at 12:30pm. Family flowers only please, and donations for Orchard House and Trafford Ward (North Cambs Hospital) may be made at the service. All enquiries to Co-operative Funeralcare, Old Royal Standard, Weasenham Lane, Wisbech, Cambs PE13 2RY Tel: 01945 475495.
Published in Fenland Citizen on Jan. 8, 2020
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