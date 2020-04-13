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FRANCIS ARTHUR LASHUA
FRANCIS (Fran) ARTHUR LASHUA FORMALLY OF ASHBURNHAM PASSED AWAY ON APRIL 5, 2020 AT HIS HOME IN HOMOSASSA, FL, SURROUNDED BY HIS FAMILY. FRAN WAS BORN OCTOBER 31, 1939 IN GARDNER, MA,
FRAN IS SURVIVED BY HIS WIFE OF 29 YEARS JANE (MACLEAN) LASHUA; SON MICHAEL AND DAUGHTERS PAMELA, THERESA, JENNIFER, AND MICHELLE , 11 GRANDCHILDREN AND 3 GREAT GRANDCHILDEN.
FRAN PROUDLY SERVED FIVE YEARS IN THE US NAVY ON BOARD THE USS LOS ANGELES.
FRAN RETIRED FROM THE TOWN OF ASHBURNHAM IN 2005.
FRAN WAS A PROUD MEMBER OF THE NRA AND BELONGED TO PANORAMA SPORTSMAN CLUB, CA; NORTH LEOMINSTER ROD AND GUN CLUB, FITCHBURG SPORTSMAN CLUB, TURNPIKE ROD AND GUN CLUB AND THE HERNANDO SPORTSMAN CLUB, BROOKSVILLE, FL.
FRAN'S WARM SMILE, HUGS, AND SENSE OF HUMOR WILL BE MISSED BY ALL THAT KNEW HIM.
IN LIEU OF FLOWERS, DONATIONS IN MEMORY OF FRAN CAN BE MADE TO THE AMERICAN LIVER FOUNDATION AT LIVERFOUNDATION.ORG
BURIAL WILL BE IN THE MASSACHUSETTS VETERANS CEMETARY, 111 GLENALLEN ST. WINCHENDON, MA WITH A CELEBRATION OF LIFE TO BE DETERMINED AT A LATER DATE.
Published in Sentinel & Enterprise on Apr. 13, 2020