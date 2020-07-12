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Art and Grace Aragon
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ARTHUR ARAGON PASSED AWAY SUDDENLY TO HIS HEAVENLY HOME ON SATURDAY JUNE 27, 2020. HIS BELOVED GRACE ARAGON PASSED AWAY ON WEDNESDAY JULY 8, 2020. VISITATION WILL BE HELD FOR BOTH ART AND GRACE AT WHITEHURST FUNERAL HOME ON THURSDAY JULY 16, 2020 FROM 1:00 PM TO 3:00 PM. A PRIVATE RECITATION OF THE HOLY ROSARY WILL FOLLOW. A MEMORIAL MASS WILL BE HELD AT HOLY SPIRIT CATHOLIC CHURCH ON FRIDAY JULY 17, 2020 AT 11:00 AM. CHURCH DOORS WILL CLOSE AT 11:00 AM SHARP. A PRIVATE GRAVESIDE SERVICE WILL BE HELD IMMEDIATELY AFTER AT CLOVIS CEMETERY. DUE TO THE COVID-19, THERE WILL BE NO RECEPTION. DUE TO THE COVID-19 A CELEBRATION OF LIFE WILL BE HELD AT A LATER DATE. CONDOLENCES MAY BE OFFERED BY VISITING WHITEHURST SULLIVAN.COM WHITEHURST, SULLIVAN, BURNS & BLAIR FUNERAL HOME FRESNO, CA 559-227-4048

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Fresno Bee on Jul. 12, 2020.
MEMORIAL EVENTS
JUL
16
Visitation
01:00 - 03:00 PM
Whitehurst Sullivan Burns & Blair Funeral Home
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JUL
17
Memorial Mass
11:00 AM
HOLY SPIRIT CATHOLIC CHURCH
Send Flowers
JUL
17
Graveside service
CLOVIS CEMETERY -- PRIVATE
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Funeral services provided by
Whitehurst Sullivan Burns & Blair Funeral Home
1525 East Saginaw
Fresno, CA 937044435
5592274048
Order by phone: (866) 764-7853
Memories & Condolences

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1 entry
July 12, 2020
Offering our deepest condolences during this difficult time.
Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Chapel
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