WE THOUGHT OF YOU WITH LOVE TODAY DAD. WE THOUGHT OF YOU WITH LOVE TODAY, BUT THAT IS NOTHING NEW. WE THOUGHT ABOUT YOU YESTERDAY, AND THE DAYS BEFORE THAT TOO. WE THINK OF YOU IN SILENCE, WE OFTEN SPEAK YOUR NAME. ALL WE HAVE ARE MEMORIES AND A PICTURE IN A FRAME. YOUR MEMORY IS A KEEPSAKE, WITH WHICH WE'LL NEVER PART. GOD HAS YOU IN HIS KEEPING, WE HAVE YOU IN OUR HEARTS. RANDY LEAVES BEHIND HIS FAMILY IN CLOVIS, CA. TRACY MERRITT-JACKSON(DAUGHTER) TYLOR JORDAN ( 1ST GRANDSON) KALIAH (TRACY'S DAUGHTER IN LAW) PAYTON & OWEN (GREAT GRANDKIDS) LAURA (MERRITT) PETERS (DAUGHTER) JEFF (SON IN LAW) JACK RANDY (2ND GRANDSON) NATHAN WYATT (3RD GRANDSON)
Published in the Fresno Bee from Aug. 31 to Sept. 1, 2019