Rodolfo "Rudy" Sigifredo Monterrosa, loving father, husband, son, brother, uncle, compadre, friend, passed away late April 22, 2020 in Fresno, CA. Preceded in death by his abuela, Jesus Monterrosa, his mother, Angela, his stepfather, Abraham Rivera, his brothers Jorge & Roberto, and his only nieta, Ruby; survived by his loving wife, Luisa, his two sons, Rodolfo "Rudy" & wife Cecilia, & Juan Carlos "J.C.", siblings Adela, Margarita, Ana Mirian, Irma, Eduardo, Juan, Flor, many beloved nephews, nieces, & friends. En escribir estas palabras, no solamente recordamos una vida profunda y bella la cual era la vida de nuestro ser querido, Rodolfo. Si no que reconocemos que él no era cualquier hombre que murió, era una fuerza implacable y en fin, además de tantas historias y enseñanzas, nos enseñó esto... "El destino es cruel con los seres queridos" y "Mañana será otro día." Rest in peace. Visitation will be May 9, 2020 from 11 a.m. to 4 p.m. at Clovis Funeral Chapel. In light of the pandemic, social distancing will apply. A private funeral will take place on May 12, 2020.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store