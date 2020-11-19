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Jimmy Lee Hinson
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Jimmy Lee Hinson, Jr., 79, of Quincy, Florida, departed this life on Friday, November 13, 2020 in Tallahassee, FL. Services will be 11:00 am, Saturday, November 21, 2020 at Bradwell Memorial Chapel, Quincy. Viewing will be 3:00 to 7:00 pm, Friday, November 20, 2020 at Bradwell Mortuary, Quincy. Survivors include daughters, Afelia Denise McClendon (James), Tallahassee, FL and LaShanta Hinson, Quincy, FL; sisters, Mary Ash, Tallahassee, FL, Luretha Galloway (Charles), Quincy, FL, and Dorothy Hunter (Will), Quincy, FL; brothers, Samson Hinson, Tallahassee, FL, Johnny Hinson (Barbara), Tallahassee, FL, Pete Noah Hinson, Quincy, FL, Tommy Hinson (Cassandra), Panama City, FL, and Lee Hinson (Angela), Havana, FL.

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Published in Gadsden County Times on Nov. 19, 2020.
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