Jimmy Lee Hinson, Jr., 79, of Quincy, Florida, departed this life on Friday, November 13, 2020 in Tallahassee, FL. Services will be 11:00 am, Saturday, November 21, 2020 at Bradwell Memorial Chapel, Quincy. Viewing will be 3:00 to 7:00 pm, Friday, November 20, 2020 at Bradwell Mortuary, Quincy. Survivors include daughters, Afelia Denise McClendon (James), Tallahassee, FL and LaShanta Hinson, Quincy, FL; sisters, Mary Ash, Tallahassee, FL, Luretha Galloway (Charles), Quincy, FL, and Dorothy Hunter (Will), Quincy, FL; brothers, Samson Hinson, Tallahassee, FL, Johnny Hinson (Barbara), Tallahassee, FL, Pete Noah Hinson, Quincy, FL, Tommy Hinson (Cassandra), Panama City, FL, and Lee Hinson (Angela), Havana, FL.
Published in Gadsden County Times on Nov. 19, 2020.