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Carmelina P. MAGRO


1924 - 2020
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Carmelina P. MAGRO Obituary
Carmelina Magro was born in Hartford on October 16, 1924, and she passed away on New Year's Day, January 1, 2020. Millie was predeceased by her husband Paul Magro, siblings John Barbieri, Charles Barbieri, Lucy Ronzello and nephew Chester Ronzello. She is survived by daughter Lucy Michaud, Alan Michaud and granddaughter Alexandra Michaud; daughter Josephine Magro and Kyle Kozlowski; son Paul C. Magro, Valerie (Toland) Magro and grandchildren Leigha, Miles and Sofia; grandson William O'Sullivan, Ruthann O'Sullivan and great-grandchildren Grace and William; nephews Anthony, Richard and Ronald Ronzello; nieces Paula Pouliot, Joann Barbieri and Sara Barbieri; nephews John, Christopher, Alan and Dennis Barbieri. A private memorial service will be held at the Holy Family Monastery in West Hartford.
Published in The Hartford Courant on Jan. 5, 2020
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