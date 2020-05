Or Copy this URL to Share

URBANO SIFUENTES APARICIO AGE 66 04/02/1954 - 05/16/2020 Nacio Abril 2, 1954 en el Distrito de Bolognesi, Provincia de Pallasca, Ancash. Sus padres fueron el Sr. Margil Sifuentes y la Sra. Emilia Aparicio. Immigro a la Ciudad de Hartford el 4 de Diciembre del 1993 junto con su Esposa (Marta Matienzo) y tres hijas (Rosemary Torres, Emily Sifuentes y Kelly Sifuentes-Ayvar). Trabajo arduamente durante veinte-cino años en la Universidad de Hartford y a la misma vez para la compañia C&W Services siempre buscando lo mejor para su familia. Fue un buen esposo, padre ejemplar y un abuelo amoroso a sus dos nietos Miguel Yancce y Lisa Torres. Y esperaba con mucho anhelo la llegada de una nueva nieta. Como persona fue un hombre generoso, trabajador, excepcional, un ser humano caricativo, y justo. Su sentido del humor alumbraba en cualquier reunion que llegaba. Trabajo por su pueblo y nunca olvido a sus paisanos. Para su familia y amistades es una gran perdida y siempre sera recordado en nuestros corazones. Te recordaremos siempre Urbano! Negrito! The wake will be private and will be held at Sheehan-Hilborn-Breen Funeral Home in West Hartford. In-ground burial to be held at Cedar Hill Cemetery, Hartford on Friday, May 22, 2020 @12PM.



