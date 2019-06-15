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Lisa Maree (Dassler) AKER

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Lisa Maree (Dassler) AKER Notice
AKER, Lisa Maree (Dassler). Died peacefully at home on Saturday, June 8, 2019. Aged 51 years. Cherished daughter of Hazel and Bill Bartle. Dearly loved mum and mum- in-law of Tony and Janelle, Jayden, Shaun and Shannon Palenski and Shannon. A dear friend of Allan. Loved sister of Brigitte and Jason. Treasured grandma of William, Kody, Kyle, Charlotte and Haylee. A private family service has been held. All correspondence to the "Dassler Family", c/- PO Box 235, Dannevirke 4942.
Published in Hawkes Bay Today on June 15, 2019
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