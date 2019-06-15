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AKER, Lisa Maree (Dassler). Died peacefully at home on Saturday, June 8, 2019. Aged 51 years. Cherished daughter of Hazel and Bill Bartle. Dearly loved mum and mum- in-law of Tony and Janelle, Jayden, Shaun and Shannon Palenski and Shannon. A dear friend of Allan. Loved sister of Brigitte and Jason. Treasured grandma of William, Kody, Kyle, Charlotte and Haylee. A private family service has been held. All correspondence to the "Dassler Family", c/- PO Box 235, Dannevirke 4942.
Published in Hawkes Bay Today on June 15, 2019