E.P.D. La Señora Lucrecia Amparo Arriola FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA EL 17 de FEBRERO del 2020 Se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma el sábado 22 de febrero del 2020 a las 12:30 p.m. en la Iglesia Católica de Epiphany, situada en el 8235 SW 57 Ave, Miami, FL 33143 Recibirá Cristiana Sepultura en el cementerio de Flagler Memorial Park, 5301 W Flagler St. Miami, FL 33134. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos en su nombre y en nombre de los demás familiares les ruegan a las personas de su amistad que los acompañen en tan piadosos actos. Clara y Pedro Roteta, Jose y Lourdes Arriola, Carlos Arriola y Maria Cristina Miranda; Johnny Guarente, Florence y Tony Martell, Lucrecia y William Lopez, Ricky, Eddie, Danny y Frankie Arriola, Lourdes y Ben Teasdale, Monica Arriola, Regina y Brandon Cauff, Vivianne Arriola; Amber y Christopher Guarente, Michael y Alexander Martell, Sofia, Mia y Alia Lopez, Noah Arriola, Ben y Grace Arriola, Oliver y Henry Teasdale, Alec Arriola, Ford y Noa Magna Cauff.

E.P.D. La Señora Lucrecia Amparo Arriola FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA EL 17 de FEBRERO del 2020 Se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma el sábado 22 de febrero del 2020 a las 12:30 p.m. en la Iglesia Católica de Epiphany, situada en el 8235 SW 57 Ave, Miami, FL 33143 Recibirá Cristiana Sepultura en el cementerio de Flagler Memorial Park, 5301 W Flagler St. Miami, FL 33134. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos en su nombre y en nombre de los demás familiares les ruegan a las personas de su amistad que los acompañen en tan piadosos actos. Clara y Pedro Roteta, Jose y Lourdes Arriola, Carlos Arriola y Maria Cristina Miranda; Johnny Guarente, Florence y Tony Martell, Lucrecia y William Lopez, Ricky, Eddie, Danny y Frankie Arriola, Lourdes y Ben Teasdale, Monica Arriola, Regina y Brandon Cauff, Vivianne Arriola; Amber y Christopher Guarente, Michael y Alexander Martell, Sofia, Mia y Alia Lopez, Noah Arriola, Ben y Grace Arriola, Oliver y Henry Teasdale, Alec Arriola, Ford y Noa Magna Cauff. Published in the Miami Herald on Feb. 21, 2020

