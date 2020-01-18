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Scoggins Funeral Home - Van Alstyne
637 W Van Alstyne Pkwy
Van Alstyne, TX 75495
(903) 482-5225
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GEORGE ATKINS

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GEORGE ATKINS Obituary
Frank Atkins, 76, passed on January 11, 2020, at Texoma Medical Center in Denison, TX. Frank was born in Anna, TX on April 23, 1943.
Frank is survived by his wife of 53 years, Elaine Atkins (Krantz), son Jason Atkins, Sr. of Sherman, TX, grandson Jason "Jay" Atkins, Jr. of Providence, RI, sister Marie Hunter of Van Alstyne, TX.
A memorial service will be held at the First Baptist Church in Howe, TX on Saturday, January 18 at 11:00 am.
Services are under the direction of Scoggins Funeral Home & Crematory, 637 W. Van Alstyne Pkwy, Van Alstyne, TX 75495. 903-482-5225
Published in The Herald Democrat on Jan. 18, 2020
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