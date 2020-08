GUADALUPE CARDOZA

Or Copy this URL to Share

Guadalupe Sanchez de Cardoza termino el viaje de su vida el 16 de Agosto del

Doña Lupe, cómo era conocida por todos, nació en el estado de

Michoacán, Mexico. Sus padres, Pablo y Maria Luisa Sanchez murieron cuando ella

era solamente una niña asà que en su adolescencia viajó a Matamoros,

Tamaulipas donde se casó e hizo su vida como esposa, madre y abuela. Años más

tarde se trasladó a Brownsville, Tx donde hizo una vida rodeada de sus familiares y amistades. Con el tiempo a causa de su salud y la de su esposo se

mudaron a Sherman, Tx donde vivió el resto de su vida con su hija y yerno.

Aquà en Sherman ella cautivo el corazón de quien la conocÃa. Su sonrisa y carisma será siempre.

Le preceden en su muerte sus su esposo

Pedro Cardoza Padilla y sus hijos,

Alicia Cardoza (+)

Pedro Cardoza (+)

Carmen Hernandez (+)

Le sobreviven sus hijos

Pedro (Olga) Cardoza

Jose ( Angelina) Cardoza

19 nietos

41 bisnietos

5 tataranietos y

demás familiares

Funeral service will be held at 7 p.m. Thursday, August 27, 2020 at isher Fuenral Home Chapel. Interment will be held at 12:30 Friday, August 28, 2020 at West Hill Cemetery in Sherman. Family visitation will be held one hour prior to service time at Fisher Funeral Home.

Arrangements are under the direction of Fisher Funeral Home in Denison.

