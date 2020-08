MARIA HERNANDEZ

Or Copy this URL to Share

Maria del Carmen Hernandez partió a la presencia de su Señor y Salvador el 20 de Agosto del 2020. Ella nació el 23 de Agosto de 1951 en Matamoros, Tamaulipas Mx donde vivió parte de su vida. Residió muchos años en Brownsville, Tx donde trabajo y vio crecer a sus hijos a lado de su esposo para luego ellos dos mudarse a la ciudad de Sherman, Tx. Ahí compartió momentos muy lindos con familiares y amistades los cuales bendicieron mucho su vida.

Le sobreviven su esposo Lucio E. Hernández, sus hijos

Carmen (Adolfo) Aguilar

Abelardo (Dora D.) Hernandez

Diana ( Alberto) Sanchez

Ana María ( Evaristo) Lerma

Nereida ( Rolando) Ledezma

Sabina ( Javier) Ramírez

ademas de 15 nietos y 3 bisnietos.

Le preceden en muerte sus Padres

Pedro Cardoza y Guadalupe Sanchez de Cardoza.

Hermanos, familiares y amigos la recordarán con cariño y gran amor.

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Apocalipsis 14:

Funeral services will be held at 7:00 p.m. Thursday, August 27, 2020 at Fisher Funeral Home Chapel. Interment will be held at 12:30 p.m. Friday, August 28, 2020 at West Hill Cemetery in Sherman, Texas. Family visitation will be held one hour prior to service time on Thursday at the funeral home.

Arrangements are under the direction of Fisher Funeral Home in Denison.

