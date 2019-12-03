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Doty, David A.
Jul. 24, 1942 - Dec. 2, 2019
DAVID ARTHUR DOTY WAS BORN IN BINGHAMTON, NEW YORK ON JULY 24, 1942. DAVE AND HIS FAMILY MOVED TO SARASOTA, FLORIDA IN 1955. AFTER GRADUATING FROM SARASOTA HIGH SCHOOL IN 1960, HE WORKED FOR NORTON'S CAMERA STORE. DAVE ENLISTED IN THE FLORIDA NATIONAL GUARD IN 1964 AND SERVED FULL-TIME UNTIL 2000. HE WAS A MEMBER OF WHITFIELD ESTATES PRESBYTERIAN CHURCH AND SARA BAY COUNTRY CLUB. DAVE WAS PRECEDED IN DEATH BY HIS PARENTS MILDRED AND HAROLD DOTY AND WIFE SUZANNE. HE LEAVES BEHIND HIS LOVING WIFE OF 28 YEARS, JANET ORNE DOTY, THREE STEPCHILDREN, FOUR STEP GRANDCHILDREN, SISTER MARION THOMPSON, BROTHER-IN-LAW GARRY THOMPSON, AND NEPHEWS, TOM, NATE AND MICAH THOMPSON. DAVE PASSED AWAY ON DECEMBER 2, 2019, IN BRADENTON. A GRAVESIDE SERVICE WILL BE HELD ON FRIDAY, DECEMBER 6TH AT 9:30 AM AT THE SARASOTA NATIONAL CEMETERY. IN LIEU OF FLOWERS, DONATIONS MAY BE MADE TO THE , NATIONAL DIRECT RESPONSE HEADQUARTERS, 1200 HOSFORD ST., SUITE #101, HUDSON, WI, 54016-9316. TO SEND CONDOLENCES PLEASE VISIT WWW.TOALEBROTHERS.COM.
Published in Herald Tribune from Dec. 3 to Dec. 4, 2019