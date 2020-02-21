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Julia Ann (Kracht) Mills
1928-2020
Julia Ann (Kracht) Mills, 91, passed away on February 14, 2020. She was born in Stockton, Kansas on December 1, 1928. She was preceded in death by her husband, John Arthur Mills, and her son, John Arthur Mills, Jr. Julia is survived by her children: Catherine Elizabeth Cheadle and son-in-law Russell Cheadle; James Michael Mills and daughter-in-law Cynthia Mills; Barbara Ann Mills; and Steven
Edward Mills and daughter-in-law Jennifer Mills. Her grandchildren: Valerie Linette Edwards and husband Jesse; Jennifer Marie Bassett and husband Kevin; John Arthur Mills and wife Megan; Donovan Michael Mills; Ashley Amanda Mills; and Steven Grant Patrick Mills. Her great-grandchildren: Hayden Wayne Glover; John Arthur Mills, Jr.; Alyson Mae Mills; and Jack William Mills. Memorial services have been scheduled for March 20, 2020 at 10:30 a.m. at Houston National Cemetery, 10410 Veterans Memorial Drive, Houston, TX.
Published in Houston Chronicle on Feb. 21, 2020