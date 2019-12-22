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Virg Skellenger
1923-2019
VIRG SKELLENGER, BORN OCTOBER 18, 1923 IN LAKE MILLS, IOWA PASSED AWAY 18 DAYS AFTER HIS 96TH BIRTHDAY IN NASSAU BAY, TEXAS. HE WAS THE THIRD OF 4 BOYS, THE OTHER THREE OF WHOM REMAINED IN IOWA. VIRG AND HIS WIFE FREDDY MOVED TO HOUSTON IN 1949. HE SPENT SEVEN YEARS IN PUBLIC ACCOUNTING WITH PRICE WATERHOUSE AND ARTHUR YOUNG & COMPANY. HE BECAME A CPA IN 1953. HE JOINED SCHLUMBERGER IN 1956 AND WAS WITH THEM 6 YEARS. HIS LEADERSHIP AND ACCOUNTING SKILLS LEAD TO HIS TRANFER TO LONDON IN 1960 WHERE HE SET UP HEADQUARTER, ADMINISTATIVE AND ACCOUNTING OFFICES IN LONDON, PARIS, BUENOS AIRES, CARACUS AND HANOVER. HE RESIGNED FROM DOWELL SCHLUMBERGER IN ORDER TO RETURN IMPORTANTLY TO HOUSTON. HE JOINED FANNIN BANK AS HEAD CASHIER AND CONTROLLER IN LATE 1962, ELECTED TO THE FANNIN BOARD OF DIRECTORS IN 1964 AND EVENTUALLY BECAME CHIEF FINACIAL OFFICER THUOGH THE CHANGES OF NCNB AND INTERFIRST BANK. HE RESIGNED IN JANUARY 1986 TO TAKE CARE OF FREDDY AND WORK ON HIS OWN FINANCES. HE VOLUNTEERED AT THE SHRINER'S HOSPITAL OF HOUSTON, ASSISTING IN THEIR ACCOUNTING. HE STATED IN HIS BIOLOGICAL SKETCH IN 1982 THAT HIS FAVORITE LEISURE TIME ACTIVITY WAS A WEEKEND WITH HIS FAMILY AT HIS HOME ON LAKE TRAVIS. HE RAN A TIGHT SHIP AT HOME AND AT WORK BUT WAS A REAL GENTELMAN WITH A GREAT SENSE OF HUMOR. AS DR. POLLY HAEDEE STATED 'VIRG WAS A WONDERFIL BOSS TOUGH BUT ALWAYS FAIR. HE SET A HIGH STANDARD FOR ALL OF US AT FANNIN BANK AND EXCEEDED THAT STANDARD HIMSELF. HEAVEN HAS GAINED AN OUTSTANDING MAN." HE IS SURVIVED BY HIS TWO SONS AND THEIR WIVES DR. MARK AND KILA SKELLENGER AND DR. PAUL AND LYNDA SKELLENGER AND HIS GRANDCHILDREN SEAN SKELLENGER AND CARMEL GABRIEL, JESSICA AND CATHERINE SKELLENGER AND HIS GREAT GRANDCHILDREN REDD WILDER AND CREW SLOANE GABRIEL.
Published in Houston Chronicle on Dec. 22, 2019