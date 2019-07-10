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Charlene Hern
Mooresville - age 90, passed away July 4, 2019. Charlene was born on January 27, 1929 to Lloyd Sr. and Clara Young. Charlene married Leon Hern on June 19, 1955. Charlene is survived by her daughter, Jana (Rick) Smith; and sister-in-law, Barbara Young. A visitation will be held on Friday, July 12, 2019 from 1:00 PM until 3:00 PM at Plainfield Christian Church, 800 Dan Jones Rd, Plainfield, IN 46168. A memorial service will follow at 3:00 PM.
Published in the The Indianapolis Star on July 10, 2019