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August 25, 1928 - January 12, 2019 Frank Cardinale, (90), peacefully passed away January 12, 2019 in Long Beach, CA. He was predeceased by his beloved wife, Betty Jane Cardinale (nee Winter), who died June 12, 2016. He is survived by his daughters, Donna Lynn Cardinale (Fezler), Debra Ann Cardinale, Cheryl Ann Cardinale Koenig, his son Keith David Cardinale, 9 grandchildren, and 16 great-grandchildren. A Celebration of Life will be held later this year.
Published in Inland Valley Daily Bulletin on Feb. 13, 2019