Ramon Borquez Alvarez, 88, of Brawley, CA passed away on Saturday, June 29, 2019. Ramon was born on August 12, 1930 in Alamos, Sonora, MX. He married Herminia N. Alvarez on April 10, 1975 in Brawley, CA. Ramon is survived by his daughter, Lucy Alvarez of Brawley, CA and sister, Carmen Alvarez of San Luis, Rio Colorado, Sonora. Visitation will be held on Tuesday, July 9, 2019 from 6 to 9 p.m. with rosary at 10 a.m. at Frye Chapel and Mortuary in Brawley, CA. A mass will be held on Wednesday, July 10, 2019 at 10 a.m. with Father Ed Horning officiating at Sacred Heart Church in Brawley, CA. Burial will immediately follow at Riverview Cemetery in Brawley, CA. Published in Imperial Valley Press Online on July 7, 2019