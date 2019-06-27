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Danielski, James J. Danielski, James J. 71, of Plant City, FL, passed away on Friday, June 21, 2019. He was born July 27, 1947 in Milwaukee, WI of the late Thaddeus and Evelyn (nee Wachowiak) Danielski. He is survived by wife, Margaret (Maggie) Danielski (nee Erickson), aunt Donna Daniels, cousins Duane Smith (Nancy), Allan Smith, Michelle Van Beck (Joe), Kathy Daniels, 4 Brother-in-Laws and 6 Sister-in Laws. Jim will be laid to rest at St. Adalbert Cemetery in Milwaukee, WI on Saturday June 29, 2019.
Published in Milwaukee Journal Sentinel on June 27, 2019