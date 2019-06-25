Dalen Ray Cox

Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Dalen Ray Cox.
Service Information
Shinkle Mortuary
146 N Lamar Ave
Haysville, KS
67060
(316)-522-6228
Visitation
Thursday, Jun. 27, 2019
9:00 AM - 7:30 PM
Shinkle Mortuary
146 N. Lamar
Haysville, KS
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Service
Friday, Jun. 28, 2019
11:00 AM
Prairie Trail Cowboy Church
Haysville, KS
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Notice
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Hayesville-Cox, Dalen Ray ge 24, passed away Saturday, June 22, 2019. Visitation, Thurs. 9am-7:30pm with family present 5:30-7:30pm, at Shinkle Mortuary, 146 N. Lamar, Haysville. Services, Fri, 11am, at Prairie Trail Cowboy Church, Haysville. Survived by parents, Robert Cox of Wichita and Stacey (Erwin) Cox of Clearwater; grandparents, Harry & Sherry Cox, Charles & Bobby Sue Erwin all of Clearwater; Great-Grandparents, Elmer Salts and Eva Mae McCray both of Haysville; Anna "Aunt Rea" Hancock of Okmulgee, OK. Memorial: WildTrust, Kansas Department of Wildlife, Parks & Tourism. www.shinklemortuary.com
Published in The Wichita Eagle on June 25, 2019
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