Hayesville-Cox, Dalen Ray ge 24, passed away Saturday, June 22, 2019. Visitation, Thurs. 9am-7:30pm with family present 5:30-7:30pm, at Shinkle Mortuary, 146 N. Lamar, Haysville. Services, Fri, 11am, at Prairie Trail Cowboy Church, Haysville. Survived by parents, Robert Cox of Wichita and Stacey (Erwin) Cox of Clearwater; grandparents, Harry & Sherry Cox, Charles & Bobby Sue Erwin all of Clearwater; Great-Grandparents, Elmer Salts and Eva Mae McCray both of Haysville; Anna "Aunt Rea" Hancock of Okmulgee, OK. Memorial: WildTrust, Kansas Department of Wildlife, Parks & Tourism. www.shinklemortuary.com
Published in The Wichita Eagle on June 25, 2019