Ingeborg Sullivan

Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for Ingeborg Sullivan.
Service Information
Broadway Mortuary
1147 South Broadway Street
Wichita, KS
67211
(316)-262-3435
Memorial service
Saturday, Aug. 3, 2019
10:30 AM
Woodridge Christian Church
Notice
Send Flowers

Sullivan, Ingeborg 89, retired USD 259 Parent Involvement Worker, passed away Friday, July 26, 2019. Memorial service 10:30am, Saturday, Woodridge Christian Church. Preceded in death by her parents, Karl and Marie Mueller, survivors include her companion, Eugene Diller; son, Frank Sullivan; daughters, Lenora Winett, Michelle Sullivan (Tim Reynolds) and Marcelle (Martin) Hosington; grandchildren, Rona, Aaron, Lisa, Andrea, Blake, Logan, Maxwell, Martin and 7 great-grandchildren. Memorials to Harry Hynes Memorial Hospice and Victory in the Valley. Share condolences at www.CozineMemorial.com. Broadway Mortuary
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Published in The Wichita Eagle on July 31, 2019
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Funeral Home Details
Wichita, KS   (316) 262-3435
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