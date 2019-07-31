Sullivan, Ingeborg 89, retired USD 259 Parent Involvement Worker, passed away Friday, July 26, 2019. Memorial service 10:30am, Saturday, Woodridge Christian Church. Preceded in death by her parents, Karl and Marie Mueller, survivors include her companion, Eugene Diller; son, Frank Sullivan; daughters, Lenora Winett, Michelle Sullivan (Tim Reynolds) and Marcelle (Martin) Hosington; grandchildren, Rona, Aaron, Lisa, Andrea, Blake, Logan, Maxwell, Martin and 7 great-grandchildren. Memorials to Harry Hynes Memorial Hospice and Victory in the Valley. Share condolences at www.CozineMemorial.com. Broadway Mortuary
Published in The Wichita Eagle on July 31, 2019